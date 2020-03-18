مدرب منتخب مصر يعلن تحمله مصاريف 4 عائلات تأثرت بفيروس كورونا

كشف محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطنى عن تبرعه بتحمل مصاريف 4 عائلات تأثروا سلبيا فى مصر بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل البلاد مؤخرا.
كان محمود فايز عمل ضمن الجهاز المعاون للفراعنة الكبار تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر الذى نجح فى التأهل بمنتخب مصر إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 .
قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى : ما النشر الا للتشجيع ليس للتفاخر والتباهي... فالفضل كله من الله ولله... وما نحن الا اسباب يستخدمنا سبحانه حتى يفك الكرب سوف أتحمل مصاريف أربع عائلات (اعرف ظروفهم شخصيًا) تأثروا سلبيًا بعد موضوع كورونا ..اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.
يذكر أن اتحاد الكرة أعلن فى بيان عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما.
وجاء البيان على النحو التالي..
بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.