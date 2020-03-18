AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب منتخب مصر يعلن تحمله مصاريف 4 عائلات تأثرت بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:15 م
الجهاز الفنى لمنتخب
الجهاز الفنى لمنتخب مصر السابق
Advertisements
يسرى غازى
‫كشف محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطنى عن تبرعه بتحمل مصاريف 4 عائلات تأثروا سلبيا فى مصر بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل البلاد مؤخرا.

كان محمود فايز عمل ضمن الجهاز المعاون للفراعنة الكبار تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر الذى نجح فى التأهل بمنتخب مصر إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 .

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى : ما النشر الا للتشجيع ليس للتفاخر والتباهي... فالفضل كله من الله ولله... وما نحن الا اسباب يستخدمنا سبحانه‬ ‫حتى يفك الكرب سوف أتحمل مصاريف أربع عائلات (اعرف ظروفهم شخصيًا) تأثروا سلبيًا بعد موضوع كورونا ‬..‫اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه‬.


يذكر أن اتحاد الكرة أعلن فى بيان عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما. 

وجاء البيان على النحو التالي.. 

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.


مدرب منتخب مصر يعلن تحمله مصاريف 4 عائلات تأثرت بفيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار.. تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.. السيسي يتسلم وسام «سان جورج» الألماني.. قضية جديدة بين أحمد عز و زينة

من عائلة واحدة قدموا من إيران.. 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالعراق

بطولات رياضية كبرى مهددة بالإلغاء بسبب فيروس كورونا

الوجه الأخر لـ نجوم الفن..طلاق وتهرب من النفقة..أزمة ياسمين عبد العزيز تفضح شقيقها وخالد عليش وشاكوش فى القائمة

أخبار التوك شو | الأرصاد تكشف عن حالة طقس غير مسبوقة يومي الخميس والجمعة.. إعلامي يسب الإخواني محمد ناصر: إخص على البطن اللي شالتك

السياحة المصرية لم تتأثر بفيروس كورونا كباقي الدول.. فيديو

ترشيحاتنا

مدينتان سعوديتان تتصدران أكثر مدن العالم التزاما بالعزل المنزلى.. تعرف عليهما

مجدى عبدالغنى: رمضان صبحى خارج الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها

بسبب كورونا.. 16 إجراءً احترازيا من وزارة الأوقاف لمنع انتشار الفيروس.. تعرف عليها

خليكم فى البيت.. زينة توجه تحذيرا شديدا لمواجهة كورونا

بشرى سارة.. فرنسا تعلن التوصل لعلاج لـ كورونا ومتوفر فى مصر بسعر رخيص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافرة في حالة سكر تحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة.. تعرف على التفاصيل

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها