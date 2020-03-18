مدرب منتخب مصر يعلن تحمله مصاريف 4 عائلات تأثرت بفيروس كورونا

‫كشف محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطنى عن تبرعه بتحمل مصاريف 4 عائلات تأثروا سلبيا فى مصر بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل البلاد مؤخرا.





كان محمود فايز عمل ضمن الجهاز المعاون للفراعنة الكبار تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر الذى نجح فى التأهل بمنتخب مصر إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 .



