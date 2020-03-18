جيش مصر الأبيض.. رسالة مؤثرة من نقابة الأطباء لأعضائها اِعرف تفاصيلها

وجهت نقابة الأطباء رسالة مؤثرة لجميع أطباء مصر فى ربوع الوطن، قالت فيها: "تعد هذه أيام تاريخية تمر بها بلادنا، وحرب ضروس كتبت على وطننا، ويقع على عاتقنا الدور الرئيسي فى حماية بلادنا والدفاع عنها فى حربها ضد الوباء، نعلم أن المسئولية صعبة والعبء ثقيل ولكنكم لها، فلنقم جميعا بواجبنا على أكمل وجه ولنتفانَ فى أداء مهمتنا الكبيرة تلبية لنداء الوطن".





وشددت النقابة على ضرورة تطبيق قواعد مكافحة العدوى بدقة في الظروف الحالية لأن ذلك شىء مهم جدا ليس فقط لحماية الاطباء والفرق الطبية ولكن لمحاصرة عدوى الكورونا وتحاشى أن تتحول المستشفيات من مكان للاستشفاء الي مكان لنشر العدوى.





وناشدت نقابة الأطباء الجهات المسئولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ضرورة التأكد من توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بجميع المرافق الطبية، مع ضرورة إعلان البروتوكول العلمى الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد.





وطالبت بضرورة التأكيد على جميع مديرى المنشآت الطبية ضرورة متابعة تطبيق بروتوكول قواعد مكافحة العدوى وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبى وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة والمرضية (قناع عادى – قناع عالى الحماية – قفازات – غطاء رأس – مريلة واقية – نظارة واقية ......)، وذلك لضمان الوقاية لمقدمى الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن.





كما اهابت النقابة بالمسئولين ضرورة تأجيل تنفيذ أى قوافل أو حملات طبية ليس لها صفة الضرورة العاجلة فى الفترة الحالية وذلك لتخفيف الإزدحام والتكدس لتقليل فرص إنتشار العدوى بين المواطنين.





وطلبت النقابة من الأطباء ضرورة الإلتزام الكامل بتطبيق جميع قواعد مكافحة العدوى وإرتداء الواقيات الشخصية طبقا للأصول العلمية، مع مبادرة الأطباء بإخطار مديرى منشآتهم الطبية حال عدم توفر أى من مستلزمات مكافحة العدوى أو حال وجود أى خلل بتطبيق المعايير العلمية لها.





وأشارت إلى أنه فى حالة استمرار عدم توفير هذه المستلزمات لأى سبب يمكن للأطباء إرسال فاكس على شكاوى وزارة الصحة رقم 27953966، وحال استمرار وجود المشكلة فعلى الأطباء التواصل مع النقابة العامة للأطباء حتى تقوم النقابة بدورها فى التواصل مع القيادات المسئولة لوضع حلول لأى مشكلة.





وخصصت نقابة أطباء مصر رقم واتس آب ( 01095111247 ) لتواصل الأطباء مع نقابتهم حال استمرار عدم توفر المستلزمات في أى منشأة صحية حتى يتم التنسيق مع المسؤولين لحل المشكلة.



