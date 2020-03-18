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أخبار العالم

البنتاجون : إجراءات لعزل طياري سلاح الجو الأمريكي بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأمريكي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 49.

وقال البنتاجون إنه تقرر تأجيل بعض التمارين العسكرية.

وأضاف:"دينا إجراءات لعزل طياري سلاح الجو الذين يتنقلون حول العالم..وناقشنا خطط الانتشار وتلبية احتياجات الولايات المتحدة في زل أزمة كورونا".

وتابع:"تعاون مع الوزارات المعنية في أميركا لمواجهة فيروس كورونا".

وأكد البنتاجون إنه يوفر سقنا علاجية تعمل كمستشفيات ومختبرات لمساعدة المدنيين.

وتابع:"حثينا على استخدام طائرات سلاح الجو لنقل المعدات والفرق، ونقوم بفحص دوري لدرجة حرارة الطيارين حتى وهم في الأجواء، ولدينا إجراءات لعزل طياري سلاح الجو الذين يتنقلون حول العالم".

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