بعد تفشي كورونا.. أول دوري أوروبي يعلن موعد عودة مبارياته

أكد فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أن الحكومة الإيطالية قررت تعليق الالتزامات الضريبية على الأندية الرياضية حتى نهاية مايو المقبل، وأن الدوري الإيطالي قد يستكمل في 3 مايو، سواء بحضور جماهيرى أو بدون.
وتحدث سبادافورا، مع شبكة "راى" الإيطالية، عن الوضع الحالي في إيطاليا وعن موعد عودة الدوري الإيطالي، قائلا:" لقد علقنا جميع الالتزامات الضريبية حتى 30 مايو لجميع الاتحادات الرياضية وجميع الأنشطة الرياضية الأخرى".
وأضاف وزير الرياضة الإيطالي أن الدوري الإيطالي يمكن أن يعود في 3 مايو، لكن لا نعلم ما إذا كان يتم لعبه خلف أبواب مغلقة ، أو مفتوح للجمهور".
وتعرض 12 لاعبا من أندية الدوري الإيطالى، لفيروس كورونا، وهم دانييلى روجانى وبليز ماتويدى من يوفنتوس، 3 لاعبين من فيورنتينا، بالإضافة إلى 7 لاعبين من سامبدوريا.
جدير بالذكر أن، يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.
وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.