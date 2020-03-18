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ثقافة

نقابة كتاب مصر تؤجل جمعيتها العمومية بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، إرجاء عقد الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الجمعة بمقر الاتحاد بالزمالك، إلى  29 من شهر مايو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 5 من شهر يونيو المقبل،  وذلك تماشيا مع خطة الدولة لاحتواء فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد كتاب مصر، لمناقشة عدد من الموضوعات منها:

- التصديق على محضر الجمعية السابقة.

- تقرير رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وعرض ما تم تنفيذ من قرارات الجمعية السابقة وما لم ينفذ منها.

- تقرير النشاط الثقافي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وفروعها.

- عرض الحساب الختامي للنقابة ولصندوق المعاشات المنتهى في 31/12/ 2019.

- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية النقابة لعام 2019.

- التجديد لمراقب الحسابات.

- حقوق الاتحاد لدى الناشرين، وما تم في هذا الشأن من إجراءات.

- عرض تقرير الخبير الإكتوارى.

- اقتراح لجان الفروع بزيادة ثابث الميزانية لكل فرع إلى 38 ألف جنيه، فضلا عن المبلغ المتغير.

فيما كان من المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة المقرر انعقادها وفق المادة "77" من اللائحة، وذلك في مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في الزمالك.
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