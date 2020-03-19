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محافظات

المحلات بديلة للأسواق بشمال سيناء.. توفير السلع والخضروات أحبط رفع الأسعار

الخميس 19/مارس/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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احمد صالح
سارع المواطنون في شمال سيناء ، الى شراء السلع والخضروات والعمل على تخزينها خوفا من حدوث أزمة ونقص في السلع والمواد الضرورية، وحرصت المحافظة علي توفير احتياجات المواطنين بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة ،كما تم تفعيل دور الرقابة التموينية وفقا  لتصريحات فتحي راشد ابو حمده وكيل وزارة التموين بالمحافظة .

وأكد فتحي راشد ابو حمده وكيل وزارة التموين،  ان المخزون من السلع والمواد الغذائية يكفي لاكثر من ٣ أشهر، خاصة السلع التموينية من السكر والارز والزيت والدقيق .

ولفت عبد العزيز مطر ، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ، الى انه تم إدخال كميات كبيرة من الخضروات لبيعها عن طريق المحلات المنتشرة في مختلف أحياء المحافظة خاصة الطماطم والخيار والباذنجان والبطاطس والباذنجان والكوسة. 

وأكد ان توفير الخضراوات والفاكهة في الأسواق أدى الي استقرار الأسواق والبيع بالأسعار الدارجة كما كانت قبل الازمة. مشيرا الي ان هناك التزاما من جانب التجار حتي لا يتعرضوا لمساءلة قانونية . 

وشدد علي انه لا توجد اسواق أسبوعية سواء في القري او المدن خاصة بعد توجه الحكومة بإلغاء كافة التجمعات حتي لا تحدث اي إصابات بفيروس كورونا .
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