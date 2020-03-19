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برلمان

مشيدا بالإجراءات الاحترازية.. عبدالحميد الهواري: الدولة تضع المواطن نصب عينيها

الخميس 19/مارس/2020 - 04:48 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، ضرورة التزام المواطنين بكل الإرشادات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة، لتجنب انتشار فيروس كورونا حال اكتشاف أية إصابات جديدة، لافتًا إلى أن الهدف هو الحفاظ على سلامة المواطنين وحياتهم.

وأضاف "الهواري"، في بيان له، اليوم، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع المواطن نصب أعينها والحفاظ على صحته في المقام الأول، مشيدًا بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في ضوء حرصها على سلامة وصحة المواطن.

وأشار إلى أن ما أقدمت عليه الدولة المصرية من جهود كبيرة وتكاتف جميع الوزارات خلال الأيام الماضية لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها بشأن فيروس كورونا وجهود فرق القوات المسلحة الباسلة بشأن تطهير مؤسسات الدولة من الفيروس لهو إنجاز كبير للدولة تستحق عليه تحية تقدير وإعزاز.

وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، نظرًا لأن الهدف منها خلق حالة من الفزع الرعب في نفوس المواطنين وتفريق وحدة الشعب المصري لمواجهة انتشار هذا الفيروس، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل بشفافية مع المواطنين منذ البداية فيما يتعلق بأي إصابات أو اشتباهات.
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