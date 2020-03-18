AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تأثير كورونا على أسعار الذهب والفضة في الصاغة.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:22 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب- عدسة : محمد أبو النور
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تراجع المعدن عالميا.

وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة انه في بداية ظهور فيروس كورونا اثر علي الحالة الاقتصادية علي مستوي الدول وبدأ المستثمرون  توجيه أموالهم الي الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب وبدأت البنوك المركزية وشركات الاستثمار شراء الذهب وأعلنت بعض الدول يوم الخميس الماضي الي ضخ بعض الأموال لتعويض نسبة الركود من قبل بيع بعض المخزون من الذهب لدي بعض الدول وبسبب زيادة المعروض انخفض سعر الذهب الفترة الحالية.

وأضاف امين أن سعر جرام الذهب عيار21 اليوم 685 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 783 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 587 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

واوضح شريف فايق تاجر ذهب ان الذهب فى مصر يتاثر بعدة عوامل أبرزها سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم، إضافة إلى انتشار فيروس كورونا أثر على ارتفاع اسعار الذهب بسبب لجوء بعض الأفراد الي الملاذ الآمن وهو الذهب في الادخار.

واشار مايكل محسن تاجر فضة إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا في حركة البيع والشراء بالنسبة للفضة، موضحا ان سعر جرام الفضة عيار 800 هو 5.50 جنيه، وعيار 900 6.50 جنيه وعيار 925 هو 6.65 جنيه.

جدير بالذكر بحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، وشهد سعر الأوقية اليوم تراجعا نحو 22.3 دولارا بنسبة 1.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بزيادة 6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-1-2020

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020

اسعار الذهب تتلاعب بالأسواق.. ارتفاع جديد 3 جنيهات للجرام

بسبب جني الأرباح.. أسعار الذهب تتراجع عالميا بعد تسجيل أعلى مستوى في 7 سنوات

استقرار سعر الدولار واليورو أمام الجنيه.. الذهب يستقر فى أولى جلسات الأسبوع بعد تراجع 4%.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

الذهب يسقط .. انخفاض جديد في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 16-3-2020

ترشيحاتنا

مصادر سرية في أمريكا تعلن أنباء خطيرة عن كورونا

الأتربي يكشف تفاصيل حزمة إجراءات البنك المركزي الأخيرة

خالد عبدالعزيز يوضح حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليون جنيه لمحاربة كورونا

بمواصفات خيالية.. هيونداي تكشف عن ألنترا 2021

عزل المحامية .. قرار صادم من أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا الجديدة في السوق المصري

في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة