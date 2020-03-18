تأثير كورونا على أسعار الذهب والفضة في الصاغة.. فيديو





وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة انه في بداية ظهور فيروس كورونا اثر علي الحالة الاقتصادية علي مستوي الدول وبدأ المستثمرون توجيه أموالهم الي الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب وبدأت البنوك المركزية وشركات الاستثمار شراء الذهب وأعلنت بعض الدول يوم الخميس الماضي الي ضخ بعض الأموال لتعويض نسبة الركود من قبل بيع بعض المخزون من الذهب لدي بعض الدول وبسبب زيادة المعروض انخفض سعر الذهب الفترة الحالية.





وأضاف امين أن سعر جرام الذهب عيار21 اليوم 685 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 783 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 587 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.





واوضح شريف فايق تاجر ذهب ان الذهب فى مصر يتاثر بعدة عوامل أبرزها سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم، إضافة إلى انتشار فيروس كورونا أثر على ارتفاع اسعار الذهب بسبب لجوء بعض الأفراد الي الملاذ الآمن وهو الذهب في الادخار.





واشار مايكل محسن تاجر فضة إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا في حركة البيع والشراء بالنسبة للفضة، موضحا ان سعر جرام الفضة عيار 800 هو 5.50 جنيه، وعيار 900 6.50 جنيه وعيار 925 هو 6.65 جنيه.





جدير بالذكر بحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، وشهد سعر الأوقية اليوم تراجعا نحو 22.3 دولارا بنسبة 1.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تراجع المعدن عالميا.