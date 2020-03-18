بسبب الخط الرابع لمترو الأنفاق.. غلق جزئى لشارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام في الجيزة

اعلنت محافظة الجيزة أنه وفى إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى جزئيًا بالإتجاهين لمدة 3 أيام.



وأوضحت محافظة الجيزة ان عملية الغلق تكون من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 22/3/2020 ، على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحًا وحتى 5 صباحًا طوال فترة الأعمال .







وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تقون وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .





واهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات .