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محافظات

بسبب الخط الرابع لمترو الأنفاق.. غلق جزئى لشارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام في الجيزة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:10 م
مترو
مترو
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محمد الصاحى

اعلنت محافظة الجيزة أنه وفى إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة  مع المشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع "  ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى جزئيًا بالإتجاهين لمدة 3 أيام.


وأوضحت محافظة الجيزة ان عملية الغلق تكون من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 22/3/2020 ، على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحًا وحتى 5 صباحًا طوال فترة الأعمال .


وأكدت محافظة الجيزة، أن  الإدارة العامة لمرور الجيزة تقون وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية  ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .


واهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات .

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