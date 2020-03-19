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تعليم

حقوق المنصورة تستكمل العملية التعليمية أون لاين

الخميس 19/مارس/2020 - 05:41 ص
حقوق المنصورة تستكمل
حقوق المنصورة تستكمل العملية التعليمية اون لاين
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همت الحسينى
أكد الدكتور شريف خاطر، عميد  كلية الحقوق جامعة المنصورة، فى تصريحات أمس، الأربعاء، حرصه على إتمام العملية التعليمية للطلاب اون لاين وذلك برفع جميع المحاضرات لجميع المراحل الدراسية " انتظام _ إنتساب _ شعبة اللغة الأجنبية _ الدراسات العليا".

وأضاف أن ذلك خلال الأسبوع الأول من توقف الدراسة الجامعية وحرصا من الكلية علي مصلحة أبنائنا الطلاب وتسهيلا عليهم فقد تم نشر المحاضرات لجميع المواد الدراسية بواقع 92 محاضرة لمختلف المراحل الدراسية على الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية.
 
وأشار إلى أنه يتابع ما يتم نشره من محاضرات ومتابعة جميع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في العملية التعليمية من مختلف الأقسام العلمية للتأكد من نشر جميع المحاضرات اون لاين.

كما عقد اجتماعا عبر الكونفرس مع الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي للتأكد من حسن سير العملية التعليمية واشادوا سيادتهما بتجربة كلية الحقوق في متابعة المحاضرات اون لاين. 

وتوجه خاطر بخالص الشكر والتقدير لأساتذة الكلية ومنسقي الأقسام العلمية ومدير وحدة التعليم الالكتروني بالكلية د. المعتصم بالله علي المجهود الذي تم بذلك خلال الأيام الاولى من وقف الدراسة والاستعداد لنشر المحاضرات اون لاين فور تعليق الدراسة مما يدل علي تكاتف اعضاء هيئة التدريس معا لمكافحة فيروس كورونا اللعين.

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