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رياضة

جورجينا تتحدى كورونا وتحرج كريستيانو رونالدو بسبب هوس التسوق.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خالفت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، صديقة اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مُهاجم يوفنتوس الإيطالي، القوانين التي أصدرتها الحكومة البرتغالية بخصوص مكافحة فيروس "كورونا". 

رونالدو متواجد في الوقت الراهن في البرتغال بجانب والدته دولوريس أفيرو، بعد أن أصيبت بسكتة دماغية في 3 مارس، وبدأت التعافي منها.

ولم يُغادر مُهاجم ريال مدريد البرتغال، حيث يتواجد في حجر صحي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن جورجينا خرجت للتسوق اليوم رغم التعليمات المشددة بعدم الخروج من المنازل التي أصدرتها السلطات لتتعرض على إثرها للعديد من الانتقادات.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك صحفيين برتغاليين تمكنوا من التقاط بعض الصور لجورجينا وهي تتسوق ظهر اليوم، وتم تداول هذه الصور بشكل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه  كريستيانو رونالدو رسالة لجميع متابعيه قبل بضعة أيام ينصحهم خلالها بالبقاء في المنزل والاستماع لتعليمات السلطات والمختصين.

يأتي بعدما ظهر الفيروس في يوفنتوس، حيث أعلن النادي خضوع 121 شخصًا للحجر الصحي، بعد احتكاكهم بـ دانيلي روجاني مدافع الفريق الذي أصيب بالفيروس، بما في ذلك لاعبي الفريق .
جورجينا تتحدى كورونا وتحرج كريستيانو رونالدو بسبب هوس التسوق.. صور
جورجينا تتحدى كورونا وتحرج كريستيانو رونالدو بسبب هوس التسوق.. صور
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