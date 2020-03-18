بعد فوزه بفارق 9400 صوت.. أول قرار من رجائى عطية نقيب المحامين.. فيديو

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه فاز بمنصب نقيب المحامين بفارق 9400 صوت،





وأكد عطية أن قلبه مفتوح لكل من يقبل أو يرحب بالتعاون معه.

وأضاف نقيب المحامين،، خلال حواره ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن هدفه طوال حياته تحقيق المصلحة العامة ورعاية المحامي أو المحامية.





وكشف نقيب المحامين أن أول الاهتمامات هو ملف المعاش والعلاج، مؤكدا أن المعاش يجب أن يصل لمستحقيه بكرامة.





وأوضح نقيب المحامين أن أول قرار اتخذه بعد نجاحه في انتخابات نقابة المحامين، هو تشكيل لجنة اليوم لجرد الخزينة والحسابات وكل شيء، "عايزين كل حاجة تبان وما قاله النقيب السابق سامح عاشور أن هناك 750 مليون جنيه سيتم معرفة صحته.





وكشف نقيب المحامين أن هناك أموالا تقدر بالملايين أنفقت على ولائم لا داعي لها وكل شئ سيتم عرضه.