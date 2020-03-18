رجائي عطية يكشف عن اتصال فتحى سرور به لتهنئته بمنصب نقيب المحامين .. فيديو

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن غرفة نقيب المحامين بها صور لكل من تولى منصب نقيب المحامين على مدى التاريخ، والبعض طالب برفع صورة سامح عاشور فرفضت.





وأضاف نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن "النقابة تاريخ، وأنا لا أملك رفع صورته، ".





وأشار نقيب المحامين، إلى أنه يرى احتمالية تعاون سامح عاشور نقيب المحامين السابق ضعيف جدًا، معلقًا " نفسي يكون متعاون معانا"





وأوضح نقيب المحامين أن يده ممدودة للجميع من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصر.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن أول اتصال جاء له بعد الفوز بالنقابة " ابنته الكبيرة والصغيرة، واساتذة له فى المهنة ".

وأضاف أن فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق هاتفه وبارك له الفوز بمنصب نقيب المحامين، معقبًا: "تتفق أو تختلف مع فتحي سرور لكنه من قامات القانون في مصر".