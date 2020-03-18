كورونا في بيوت الإيرانيين.. بعدما خرج عن السيطرة.. كيف فشلت طهران في وقف تفشي المرض القاتل.. ولماذا انتظرت حتى تحولوا لمركز لنقل الوباء للعرب

-ارتفاعات حادة في أعداد القتلى خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

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أعلنت إيران عن أكبر قفزة لها في الوفيات الناجمة عن الفيروس القاتل كورونا المستجد اليوم، حيث توفي 147 شخصًا دفعة واحدة، مما يرفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 1135، وفق ما ذكرت صحف أمريكية ومواقع إيرانية معارضة.





وحصد الفيروس التاجي أرواح 1135 إيرانيًا خلال آخر حصيلة للوباء، بينما أصاب 17361، في ظل تعافي 5710، وهو مايجدد التساؤل حول مسئولية النظام الإيراني عن هذه الأعداد والمساهمة بتفشي الفيروس حتى استوطن وتأكد في إيران.





وتمثل الأعداد، ارتفاعًا في معدل الوفيات بنسبة 15 ٪ تقريبًا - وسط ما مجموعه 17361 حالة مؤكدة في إيران بأكبر ارتفاع في الوفيات على مدار 24 ساعة منذ أن أقر المسؤولون لأول مرة بحالات الإصابة بالفيروس في إيران في منتصف فبراير.





ومع ذلك ، حتى مع استمرار تزايد عدد الحالات كل يوم ، كانت أسواق المواد الغذائية لا تزال مكتظة بالمتسوقين يوم الأربعاء وكانت الطرق السريعة مزدحمة بالزيارات حيث كانت العائلات تتنقل بين المدن قبل رأس السنة الفارسية الجديدة ، النوروز ، يوم الجمعة.





وحث نائب وزير الصحة الإيراني ، علي رضا ريسي ، الجمهور على تجنب السفر والأماكن المزدحمة. وقال الريسي في تصريح على شاشة التلفزيون الحكومي للإيرانيين إن الفترة المقبلة تمثل "أسبوعين ذهبيين" لمحاولة الحد من انتشار الفيروس.





وانتقد الناس لعدم التزامهم بالتحذيرات بالبقاء في المنزل ، قائلا إن الفيروس خطير للغاية. وقال "إن هذا ليس وضعا جيدا على الإطلاق".





دافع الرئيس الايراني حسن روحاني عن رد حكومته على تفشي الفيروس في مواجهة انتقادات واسعة النطاق بأن المسؤولين تصرفوا ببطء شديد وربما يكونوا قد غطوا الحالات الأولية قبل انتشار العدوى بسرعة في جميع أنحاء البلاد.





وفي كلمة أمام مجلس الوزراء ، قال روحاني إن الحكومة كانت "صريحة" مع الأمة ، قائلا إنها أعلنت تفشي المرض بمجرد علمها به في 19 فبراير.





وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة لما اعتبر من قبل دول عدة في العالم منها أمريكا، استجابة بطيئة وغير كافية لنظام إيران، فالأسابيع ، ناشد المسؤولون الحكوميون رجال الدين إغلاق الأضرحة المزدحمة لمنع انتشار الفيروس، لكن لم يستجب أحد، إلا مؤخرًا، حيث أغلقت الحكومة أخيرا الأضرحة هذا الأسبوع.





كما أعلنت إيران أنها ستغلق المساجد لأداء صلاة الجمعة الجماعية للأسبوع الثالث على التوالي. كما ألغت دول إسلامية أخرى ، من بينها السعودية والكويت والإمارات ، صلاة الجمعة في المساجد.

أصاب الفيروس التاجي الجديد أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، مقتربًا من رقم ال220 ألف، قتل منهم أكثر من 8 آلاف.





وقالت صحف أمريكية مثل الواشنطن بوست والنيوزويك، إن ما يقرب من تسع حالات من أصل 10 حالات في الشرق الأوسط تأتي من إيران، وإنه، فيما يتعافى معظم الأشخاص المصابين، ينتشر الفيروس بسرعة بإيران.





وتسبب إنكار النظام الإيراني لوجود الفيروس على أراضيه وقتًا للانتشار في إيران حيث احتفلت البلاد بالذكرى الحادية والأربعين لثورة 1979 بمظاهرات حاشدة ثم أجرت انتخابات برلمانية سعت فيها السلطات بشدة إلى زيادة نسبة الإقبال، وهما الأمران اللذان كانا سببًا في تفشي الوباء.





وطلبت إيران 172 مليون قناع من الخارج، كما طلبت من صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار ، وهو أول قرض من نوعه لإيران منذ عام 1962.





لدى إيران فرصة للحد من الفيروس مع اقتراب رأس السنة الفارسية، النوروز. لكن السلطات تبدو غير قادرة أو غير راغبة في ذلك، وما سيحدث بعد ذلك في إيران من تفشي أكثر للوباء لن يؤثر فقط على الحكومة الإيرانية، التي مرض مسؤولوها بالفعل ، ولكن أيضًا على العالم الأوسع.





وقال الأستاذ المساعد في جامعة جورج واشنطن، أمير عامر أفخامي "بالحكم على حقيقة أن إيران طلبت الآن قرضًا بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ، فإن هذا يشير إلى مدى خطورة الوضع وإدراكهم أنه خرج عن نطاق السيطرة".