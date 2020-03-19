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منوعات

بعد خيبة الأمل العالمية.. هكذا تتغلب على كورونا دون علاج

الخميس 19/مارس/2020 - 09:03 ص
بعد خيبة الامل العالمية..
بعد خيبة الامل العالمية.. هكذا تتغلب على كورونا دون علاج
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سمر صالح
بعد فشل التوصل لعقار يعافي مرضى "كوفيد-19" عالميًا، نشرت وسائل الإعلام اليوم، الخميس، نتائج دراسة أسترالية توصلت للتغلب على فيروس كورونا من خلال المناعة فقط ودون أى علاج بشري.
 
ويراهن الأطباء والباحثون على قدرة الجسد البشري على التصدي للمرض القاتل، عن طريق جهاز المناعة الذاتي لدى الإنسان القادر على القضاء على الفيروس بالطريقة ذاتها التي يعمل بها لصد الإنفلونزا العادية.

وتمكن الباحثون في معهد "بيتر دوهرتي" للأمراض والمناعة في ملبورن، من تحديد أنواع معينة من خلايا المناعة، قادرة على مكافحة فيروس كورونا.

وتوصل الباحثون إلى اكتشاف الخلايا من خلال معالجة مريضة قدمت من ووهان الصينية إلى أستراليا، وكانت مصابة بالفيروس إصابة خفيفة إلى معتدلة.

ولاحظ الباحثون ظهور خلايا مناعية معينة في دمها، قبل تماثلها للشفاء بثلاثة أيام.

وتوصلت الدراسة إلى أن هذا النوع من الخلايا، يظهر أيضا عند المصابين بالإنفلونزا وفي نفس مرحلة المرض، مما يؤكد أن المصابين بفيروس كورونا، ممن لا يعانون أعراضا حادة، يتماثلون للشفاء بالطريقة نفسها التي يتماثل بها المصابون بالإنفلونزا العادية.

وبحسب خبراء، فإن اكتشاف نوعية خلايا المناعة التي تظهر بعد الإصابة بفيروس كورونا، قد يساعد في تطوير لقاح ضده، وفي التعرف على مراحل تطور الفيروس، وهو اكتشاف وصفه خبراء بأنه اختراق علمي حقيقي.

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