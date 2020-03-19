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رياضة

نجم بيراميدز: وقعت بالفعل للأهلي.. وهذه أسباب فشل الصفقة

الخميس 19/مارس/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد عبد الله بكري، نجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أنه كان قريبا من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي حينما كان لاعبا في نادي سموحة.

وقال عبدالله بكري في تصريحات تلفزيونية إن النادي الأهلي بالفعل على حصل على توقيعه، ولكن المفاوضات توقفت لأسباب مادية، واختلاف بين الطرفين.

وأشار مدافع فريق بيراميدز إلى أن نادي سموحة طلب 20 مليون جنيه للتخلي عن خدماته، إلا أن الأهلي رفض، وجاء عرض فريق بيراميدز بـ 35 مليون جنيه وهو ما تمم الصفقة.

وأردف: "أشجع الأهلي منذ الصغر وكنت دائمًا حريص على شراء قميصه منذ طفولتي" مضيفًا: "بيراميدز حاليا لا يقل عن الأهلي والزمالك، وكل الأمور داخل الفريق تدار باحترافية تامة".

وعن انتقاله الي نادي الزمالك أكد عبدالله بكري على أنه لا يمانع أن ينتقل إلى القلعة البيضاء، رغم انتمائه إلى النادي الأهلي قائلًا: "ارتداء قميص الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب.

واختتم بكري تصريحاته، بالقول: "بطولة الكونفدرالية هدفنا الأساسي بالموسم الحالي، وطموحنا في الدوري لم ينته بعد، فهناك دور كامل أمامنا".
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