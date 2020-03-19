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محافظات

الحرب على الشيشة..حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في القليوبية.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 10:35 ص
حملة لمصادرة الشيش
حملة لمصادرة الشيش
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إبراهيم الهوارى

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لليوم الثانى على التوالى يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ولجنة مشكلة من (مديرية الصحة ، مديرية التموين، والصحة المهنية ، التفتيش ، ومسؤول التراخيص ) بالمرور على مدن طوخ وقها .


وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى هذة المرحلة لمنع انتشارا ونقل فيروس كورونا .


وقام المحافظ  بحملة مكبرة على المقاهى والمطاعم والكافتيريات لمصادرة الشيشة  حيث شدد على تطبيق الاشترطات الصحية والوقائية مشيرا إلى أن تدخين (الشيشة) لا ينقل فيروس كرونا فقط بل تؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام  وما يجعله أكثر ضعفا فى مواجهة الفيروس ويجب الالتزام فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين .


ومن جانب آخر تابع الهجان المرور على بعض الأسواق للتصدي بكل حزم لأى محاولات التلاعب بالأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين للتلاعب فى بيع السلع والذين يتعمدون اخفاءها أو يرفعون اسعارها بدون مبرر.


وأسفرت الحملة عن تحرير ١٧محضر إشغال طريق،٩ محاضر نظافة عامه ، ٦٠ إزالة فورية ،١٦ إزالة وصلات كهرباء كما تم ضبط ١٢ مخالفة من قبل السلامة والصحة المهنية، تم ضبط ١٤منشأة بهم مخالفات تخزين ، النظافة العامة وأيضا تم ضبط ١٥ مخالفة من قبل مكتب العمل كعب عمل ، مواعيد العمل ،كارنيهات مزاولة المهنة كما تم ضبط ١٠ محاضر تشغيل عمال بدون شهادات صحية ، ٧ محاضر نقص إرشادات صحية من قبل مديرية الصحة بالقليوبية.


الحرب على الشيشة..حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في القليوبية.. صور
الحرب على الشيشة..حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في القليوبية.. صور
الحرب على الشيشة..حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في القليوبية.. صور
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