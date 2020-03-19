AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشاشات فيها سم قاتل.. تجارة الشائعات تربح أموالا طائلة من بيزنس كورونا حول العالم

الخميس 19/مارس/2020 - 12:31 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
أحمد محرم
صاحب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم انتشار مماثل للشائعات والأخبار الزائفة، عن قصد أو عن غير قصد، مسببة حالة من التأرجح بين الأمل في اكتشاف علاج ناجع للوباء على وجه السرعة والذعر من إجراءات إغلاق المدن وفرض حظر التجوال ونقص السلع في المتاجر.

ورأى موقع الإذاعة والتلفزيون الأيرلندي "آر تي إي" أن الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا ليست مجرد أحاديث عابرة يتبادلها الناس بهدوء، وإنما هي تساعد في انتشار الفيروس نفسه.

وأضاف الموقع أن الأحاديث والرسائل المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحذيرات من إجراءات إغلاق المدن والتي تسبب حالة من الذعر تدفع الناس للتدافع لشراء وتخزين السلع، وحتى أنشطة الدعاية لنجوم التمثيل العالميين، كلها أمور تقوض قدرة المجتمعات على الاستجابة المتماسكة للأزمات.

وفي خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن قبل أكثر قليلًا من شهر، ركز مديم منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس على العلاقة بين الأمراض وانتشار حالة الذعر المصاحبة لها، والحاجة إلى استجابة فعالة للوباء.

وقال جيبريسوس "لدينا مخاوف إزاء مستويات الشائعات والمعلومات المضللة التي تعرقل استجابتنا. إننا لا نحارب الوباء فحسب وإنما نحارب انتشار الأخبار المغلوطة التي تنتشر بشكل أكثر سرعة وسهولة من الفيروس نفسه، وهذا أمر خطير".

وتساءل الموقع: لماذا قد ينشر أي شخص معلومات مغلوطة إذا كان ذلك سلوكًا غير مسئول ويقوض القدرة على الاستجابة الفعالة للأزمات؟



وأجاب الموقع بأن الرغبة في كسب الأموال قد تكون دافعًا منطقيًا في هذا الصدد، فزيادة المتابعات على الإنترنت تولد الكثير من الأموال، والأخبار الزائفة عن فيروس كورونا بدورها تولد الكثير من المتابعات.

إن تداول الأحاديث عن العلاجات الزائفة للفيروس والنظريات المعقدة بشأن ظهوره وانتشاره ومناشدة المسئولين بالتدخل كلها أمور تجذب حجمًا هائلًا من المتابعات والمشاهدات على الإنترنت، فضلًا عن انتشارها عالميًا بسبب الطبيعة العالمية المفتوحة للشبكة العنكبوتية.

وقد ظهرت من العدم وانتشرت بالفعل نظرية المؤامرة القائلة بأن فيروس كورونا تتم تخليقه ونشره عمدًا، وتُرجمت منشورات كثيرة حول هذا الأمر إلى لغات عدة، وتناقلتها مواقع معروفة بتربحها من الأخبار الزائفة.

وشرعت مواقع وصفحات كثيرة في تداول نصائح طبية مغلوطة، مثل الإكثار من شرب الماء وأكل الزنجبيل الخام للوقاية من فيروس كورونا، وهو ما يخاطر بفقدان ثقة الناس في هذه المواد المفيدة بالفعل عندما يتبين لهم عدم فعاليتها في الوقاية من الفيروس، فمن المؤكد أن شرب الماء مفيد ولكنه ليس علاجًا لفيروس كورونا.

بل لقد وصل الأمر ببعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي إلى عرض علاجات زائفة وضارة للبيع، تلقى رواجًا في أوساط مؤيدي نظرية المؤامرة.

ويجري كل ذلك فيما توفر منظمة الصحة العالمية ومعظم المؤسسات الصحية في دول العالم منصات إلكترونية على الإنترنت لنشر البيانات والحقائق الصحيحة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، لكن يبدو أن الحقائق العلمية والمنطقية أجل جاذبية من نظريات المؤامرة والعلاجات الوهمية التي تتلاعب بمخاوف الناس وآمالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلامية صينية لــ «صدى البلد»: نجحنا في اكتشاف علاج لــ كورونا ولدينا الثقة بالانتصار على الفيروس.. استجابة المواطنين عالية للإجراءات الوقائية والأطباء لديهم خبرات متراكمة في علاج أمراض مشابهة

ما بين نظريات المؤامرة واختراع أدوية جديدة.. كيف واجهت مواقع التواصل شائعات كورونا؟

استغلوا منظمة الصحة العالمية.. قراصنة ينشرون معلومات مضللة عن كورونا

بعد إنتشاره بالصين وعدة دول .. تعرف على شائعات غير صحيحة عن كورونا

إعلامية صينية: الحكومة سيطرت على انتشار فيروس «كورونا».. فيديو

بكين: ادعاءات علاقة كورونا بالحرب البيولوجية بلا أساس علمي وعن جهل ونيات سيئة

ترشيحاتنا

3 آفات منتشرة بين الناس حذرنا الرسول منها

9 قرارات جديدة مهمة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا

دجاجة عاشت في عصر الديناصورات.. شاهد اكتشاف عجيب يثير دهشة العلماء

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

هل تصح صلاة الفرض مرتين بنية قضاء الفوائت؟.. الإفتاء ترد

صديقة رونالدو تكشف حالة النجم البرتغالي.. وتوجه رسالة لـ الجماهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

27 صورة ترصد خضوع الحكومة لاختبارات كورونا قبل اجتماعها

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا