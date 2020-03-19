أيرلندا الشمالية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت أيرلندا الشمالية تسجيل أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.





وأكدت الحكومة البريطانية، إغلاق جميع المدارس إلى أجل غير مسمى ابتداء من الجمعة، في مسعى لكبح تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.





وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن المدارس ستغلق أبوابها أمام جميع الطلاب ما عدا أبناء العاملين في القطاعات الخدمية مثل المستشفيات والشرطة، وكذلك الطلاب المحتاجون، مؤكدا أن الحكومة "ترى الآن ضرورة كبح جماح تفشي الفيروس من خلال إغلاق المدارس".





من جانبه، أكد جافين ويليامسون، وزير التعليم البريطاني، أنه لن تجرى امتحانات للطلاب خلال العام الدراسي الجاري.





جدير بالذكر أن الحكومة أعدت مسودة قانون تتخذ بموجبه عددا من الإجراءات التي ستفرضها في حال تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لكبح تفشي المرض.





وتشمل الإجراءات منح السلطات الحق في إغلاق المطارات واحتجاز الأشخاص في الحجر الصحي، وإخلاء المستشفيات من المرضى مبكرا لإفساح الأماكن لمرضى فيروس كورونا.