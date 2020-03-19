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محافظات

لمواجهة كورونا.. غلق قاعات الأفراح في الإسماعيلية

الخميس 19/مارس/2020 - 01:38 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
شدد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بتفعيل قرارات غلق جميع دور المناسبات العامة وقاعات الأفراح ودور السينما والمسارح وصالات ألعاب الفيديوجيم، وحظر إقامة أى أفراح جماعية أو غيرها من المناسبات أو مظاهر الاجتماعات بالأماكن العامة أو النقابات بنطاق المحافظة وتوابعها لحين صدور إشعار آخر.  

كما أكد المحافظ على صالونات الحلاقة والتجميل "حريمى ورجالى" وأية محلات تقوم بأنشطة مماثلة بالالتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية من القفازات والأقنعة. 

كما تضمن القرار التنبيه مشددا على جميع المسئولين عن المخابز العامة والخاصة وأصحاب المطاعم والكافتيريات والمقاهى وغيرها من المحال العامة بضرورة الالتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية.  

وأضاف أنه لا بد من تطبيق إجراءات العزل المنزلى على القادمين من الخارج والعائدين من العمرة والمخالطين لهم ويتم رش وتطهير المنشآت العامة أو الخاصة والمواصلات العامة والمساجد والكنائس والمدارس والمذابح والسلخانات وآية أماكن للتجمعات من خلال الشركات المخصص لها بتلك الأعمال بالمحافظة أو من خلال الجهات طالبة التطهير أو بمعرفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بحسب الأحوال.
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