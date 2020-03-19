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تعليم

رئيس جامعة حلوان: عمليات تعقيم الكليات مستمرة للحفاظ على الطلاب والأساتذة

الخميس 19/مارس/2020 - 03:13 م
جانب من أعمال التعقيم
جانب من أعمال التعقيم
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كريم ناصر

تجري إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة. 

 

وجابت الحملة -بحسب بيان الخميس- الكليات الفنية بالجامعة وهي ( الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية الفنية - التربية الموسيقية)، حيث تم تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية. 

 

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حفاظًا علي صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة كذلك تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميا بالمطهرات والمنظفات التي أوصت بها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي إلى جانب تهوية حجرات التدريس  وتقليل الكثافة العددية.


رئيس جامعة حلوان: عمليات تعقيم الكليات مستمرة للحفاظ على الطلاب والأساتذة
رئيس جامعة حلوان: عمليات تعقيم الكليات مستمرة للحفاظ على الطلاب والأساتذة
رئيس جامعة حلوان: عمليات تعقيم الكليات مستمرة للحفاظ على الطلاب والأساتذة
رئيس جامعة حلوان: عمليات تعقيم الكليات مستمرة للحفاظ على الطلاب والأساتذة
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