إسعاد يونس تنعى والدة كريم عبد العزيز : إلى جنات الخلد

نعت الفنانة إسعاد يونس، والدة الفنان كريم عبد العزيز برسالة حزينة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت إسعاد يونس :"أتقدم بخالص العزاء والمواساة لابني الروحي وحبيبي الفنان كريم عبد العزيز في رحيل الوالدة الغالية.. الى جنات الخلد، لولا وجودي خارج مصر لكنت اول من يقف بجوارك في شدتك.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بميقات، قلبي عندك ياحبيبي".



قررت أسرة كريم عبد العزيز اقامة عزاء والدته التي رحلت اليوم بعد صراع مع المرض غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلا من يوم الجمعة.

حرصت نقابة المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا اليومبعد صراع مع المرض.

وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى والدة الفنان كريم عبدالعزيز، وصلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور اشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقررت اسرة والدة الفنان كريم عبد العزيز منع تصوير الجنازة، وهو الأمر الذي شددوا عليه في إعلان الوفاة، حسبما جاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان.