10 قرارات لمواجهة فيروس كورونا بالمنيا .. تعرف عليها





بعد ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا بالمنيا، اتخذت الأجهزة التنفيذية عدة إجراءات هامة وحاسمة لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره.

ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها :

الغاء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 18 مارس من كل عام

تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

حظر إقامة أي تجمعات لإقامة افراح او احتفالات او مناسبات او سرادق عزاء او اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة او خاصة او بالشوارع

استقبال كافة الشكاوى إلكترونيا

تعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر

تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات

منع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة

تشكيل غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض

ايقاف جميع الأسواق الاسبوعية بمراكز المحافظة

تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق