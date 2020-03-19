التفاصيل الكاملة لشهادة البنك الأهلي الجديدة المتوقع طرحها الأحد المقبل

يطلق البنك الاهلي المصري في الثاني والعشرين من مارس الحالي شهادة ادخارية جديدة تعد هي الأعلى في القطاع المصرفي المصري حيث يبلغ سعر العائد للشهادة الجديدة 15% سنويا ويتم صرف العائد شهريًا وذلك لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم ولتحقيق أعلى مستويات الاستفادة لهم.









وتتاح تلك الشهادات وكذلك كافة الأوعية الادخارية للبنك الاهلي المصري بمختلف فروعه وكذلك فروع البنك للخدمة الإلكترونية، كما يؤكد البنك على ان كافة تلك الشهادات متاحة عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي والذي يدعو البنك عملاءه لاستخدام كلا التطبيقين حفاظا على الصحة العامة للعاملين بفروع البنك وكذا حرصا على سلامه عملائه بمنع التكدس بالفروع تماشيًا مع سياسة الدولة الساعية لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات.