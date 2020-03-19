القليوبية تخصص رقما للإبلاغ عن المقاهي والمطاعم المخالفة لقرار الغلق

خصصت محافظة القليوبية رقما للابلاغ عن أي مقهي أو كافيه أو مركز شباب أو ناد أو مطعم لا ينفذ قرار الغلق علي واتس اب برقم ٠١١١٩٩٩٢٦٢٤ ، في إطار مواجهة فيروس كورونا.





وأهابت محافظة القليوبية بأصحاب المطاعم والكافيهات الالتزام بقرار مجلس الوزارة بغلق المحلات ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور لـ مواجهة كورونا.





ووجهت المحافظة إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، وإرجاء لقائه اليومي بالمواطنين إلى وقت لاحق.

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وشدد المحافظ على ضرورة أن تستقبل جميع الشكاوى إلكترونيًا عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 أو عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية وذلك فى اطار توجه الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.