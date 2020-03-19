ليفربول يستعين بـ محمد صلاح لمكافحة الكورونا و السخرية من أرسنال ..شاهد

نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، فيديو لـ محمد صلاح من أجل توعية الجماهير من خطر فيروس الكورونا، مع تعليق "كوميدي"، لقي تفاعلا كبيرا من جانب جماهير الريدز.





وكان الفيديو الذي نشره الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزي على موقع تويتر هو هدف صلاح في أرسنال: "ابق آمنا واستمر في غسل تلك اليدين.. لا تستغرق وقتا طويلا .. في نفس الوقت الذي يستغرقه لإعادة معالجة هذا الهجوم المضاد الذي لا ينسى في أنفيلد".





لم يستطع عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، أن يلمسوا فرحة النصر والظفر ببطولة البريميرليج الغائبة منذ 30 عامًا منذ التتويج الأخير عام 1990، بعد إيقاف نسخة العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.





ليفربول يحتاج 6 نقاط لحسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، وإعادته إلى خزائن الريدز بعد غياب 30 عامًا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة، حتى الجولة الـ 29



