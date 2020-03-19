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رياضة

يورجن كلوب يبتكر طريقة جديدة للتواصل مع اللاعبين

الخميس 19/مارس/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يثير فيروس كورونا الذعر والقلق حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسبب في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات البريميرليج إلى الرابع من أبريل، قبل أن يمدد الفترة لتصل إلى نهاية أبريل المقبل.

وفي سياق متصل، دخل نادي ليفربول منذ أيام في حجر صحي، وطالبت إدارة النادي اللاعبين بالالتزام في منازلهم، والعمل على التدريبات من أجل الحفاظ على اللياقة.

وصرح المدير الفني يورجن كلوب، اليوم الخميس، لشبكة سكاي سبورتس، موضحًا أنه يتواصل مع لاعبيه يوميًا، عن طريق مجموعة دردشة أنشأها عبر تطبيق واتساب.

وتابع المدرب الألماني: "أفكر في اللاعبين كل يوم، بل حتى أثناء نومي، وبالنسبة لي يجب على اللاعب أن يحافظ على لياقته".

وأكمل: "يجب عليهم الالتزام ببرامج التغذية والجوانب التدريبية، ثم بعد ذلك يذهبون إلى حياتهم الطبيعية، وأحب الحديث مع اللاعبين طيلة الوقت".
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