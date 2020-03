بصحبة روجينا ودنيا.. أحمد زاهر فى كواليس البرنس

View this post on Instagram

انا و روجينا و دنيا عبدالعزيز من كواليس مسلسل البرنس تاليف و اخراج محمد سامي و انتاج سينيرجي يا رب النجاح المبهر من عندك يارب و الطف بينا و نجي كل شعوب الأرض من الوباء اللهم امين