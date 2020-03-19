بصحبة روجينا ودنيا.. أحمد زاهر فى كواليس البرنس

شارك الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل البرنس المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020.









وظهر أحمد زاهر برفقة دنيا عبد العزيز وروجينا وعلق علي الصورة: "أنا وروجينا ودنيا عبدالعزيز من كواليس مسلسل البرنس تاليف و اخراج محمد سامي و انتاج سينيرجي يا رب النجاح المبهر من عندك يارب والطف بينا و نجي كل شعوب الأرض من الوباء اللهم امين".









مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.









يذكر أن أحمد زاهر، خاض السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، مع احمد السقا، ومي عمر.



