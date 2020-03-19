15 دقيقة مدة الخطبة .. تعرف على تعليمات أوقاف كفرالشيخ بشأن صلاة الجمعة

وجه الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، تعليمات مشددة لجميع أئمة المساجد ومديري الإدارات على مستوى المحافظة بالالتزام بالتعليمات الواردة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فيما يخص صلاة الجمعة غدًا، في ضوء التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









وقال الفقي لـ"صدى البلد"، إن مدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 15 دقيقة، مع مراعاة حضور أئمة المساجد من الصباح الباكر والإشراف على أعمال نظافة وتعقيم المسجد بالمواد المطهرة والمعقمة حفاظًا وحرصًا على سلامة المواطنين، مع الالتزام بغلق دورات المياه والتهوية الجيدة للمسجد.









ووجه، وكيل الوزارة، بتطبيق وتنفيذ تعليمات غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، و تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.









وطالب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، المواطنين والمصلين بمساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم، و إحضار كل مصلٍ سجادة حرصًا على صحتهم.