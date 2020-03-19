AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

15 دقيقة مدة الخطبة .. تعرف على تعليمات أوقاف كفرالشيخ بشأن صلاة الجمعة

الخميس 19/مارس/2020 - 11:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
وجه الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، تعليمات مشددة لجميع أئمة المساجد ومديري الإدارات على مستوى المحافظة بالالتزام بالتعليمات الواردة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فيما يخص صلاة الجمعة غدًا، في ضوء التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال الفقي لـ"صدى البلد"، إن مدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 15 دقيقة، مع مراعاة حضور أئمة المساجد من الصباح الباكر والإشراف على أعمال نظافة وتعقيم المسجد بالمواد المطهرة والمعقمة حفاظًا وحرصًا على سلامة المواطنين، مع الالتزام بغلق دورات المياه والتهوية الجيدة للمسجد.


ووجه، وكيل الوزارة، بتطبيق وتنفيذ تعليمات غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، وتكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.


وطالب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، المواطنين والمصلين بمساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم، و إحضار كل مصلٍ سجادة حرصًا على صحتهم.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. أوقاف كفر الشيخ تطلق حملة لتعقيم المساجد.. صور

بسبب كورونا .. 16 دولة حول العالم علقت صلاة الجمعة في المساجد

وكيل أوقاف السويس يشدد على متابعة حملة النظافة وتعقيم المساجد

سجادة لكل مصلٍ.. قرارات عاجلة للصلاة بمساجد الغربية.. تعرف عليها

وزير الأوقاف يقرر غلق دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء للحد من انتشار كورونا

لمواجهة فيروس كورونا .. 6 قرارات من وزير الأوقاف بشأن الصلاة في المساجد

ترشيحاتنا

احمد موسى: هذه المرحلة الدراسية لن تخضع لامتحانات نهاية العام

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

أعلنت مفاجأة.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف حقيقة عزلها

بث مباشر .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة وموقف الامتحانات

بعد موافقة السيسي.. تعرف على قيمة علاوة أصحاب المعاشات أول يوليو

نجاح جديد للسعودية في مواجهة كورونا

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

بث مباشر .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة وموقف الامتحانات

أشرس وأقوى من كورونا.. مصر تحارب فيروس أخطر من COVID-19

9 قرارات جريئة تحسم مصير طلاب المدارس .. تأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي (بيان تفصيلي)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شفائها من فيروس كورونا.. صورة جريئة لـ لجين عضاضة

رغم العزل الصحي بسبب كورونا.. مسن يحتفل بعيد زواجه الـ67

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا