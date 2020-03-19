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رياضة

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من عقوبة سيد عبد الحفيظ.. أحمد فتحى يعتذر عن جلسة تجديد تعاقده

الخميس 19/مارس/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" اليوم الخميس على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 


- أكد نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن إعارة اللاعب تنتهي فى نهاية الموسم الجاري.


- كشفت مصادر خاصة أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يعقد جلسة مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء غدًا.


- "تحدي البقاء بالمنزل" بتلك الكلمات بدأ اللاعبون نشر التوعية من فيروس كورونا، الذي تفشى في كافة أنحاء العالم، خصوصا عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وقف النشاط الرياضي والاجتماعي في كافة الأندية المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس .


- أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء، هو الأفضل في مصر خلال الفترة الأخيرة.


- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن القرار النهائى الصادر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي بشأن تظلم نادى الزمالك على عقوبات مباراة القمة المؤجلة أمام النادى الأهلي.


- اعتذر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له اليوم لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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