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رياضة

الاستئناف تصدم الزمالك فى قمة الأهلي المؤجلة بالدوري

الخميس 19/مارس/2020 - 07:50 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن القرار النهائى الصادر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي بشأن تظلم نادى الزمالك على عقوبات مباراة القمة المؤجلة أمام النادى الأهلي.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
 
واعتبرت إدارة المسابقات نادي الزمالك منسحبا من المباراة إعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة ووفقا للتقرير الصادر من جانب حكم اللقاء الليتوانى ومراقب القمة الذى نص على إنه ألغى المباراة بسبب عدم وصول فريق الزمالك لأرض الملعب، رغم تأجيل المباراة لمدة ساعة كاملة، ثم تطبيق اللائحة بالانتظار 20 دقيقة إلا أن الفريق الأبيض لم يحضر أيضا.

قال المصدر أن لجنة الاستئناف اعتمدت القرارات الصادرة عن إدارة المسابقات ولجنة الإنضباط باعتبار النادى الزمالك خاسرا بهدفين دون رد وخصم 6 نقاط من رصيده فى الدورى الممتاز عقب استئنافه خلال الفترة القادمة.

أشار إلى أحقية نادى الزمالك فى رفع شكوى إلى المحكمة الرياضية بعد سلك كافة السبل القانونية داخل اتحاد الكرة فى حالة اعتراضه على القرارات المنتظر الإعلان عنها مطلع الأسبوع القادم بشكل رسمي.

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