الاستئناف تصدم الزمالك فى قمة الأهلي المؤجلة بالدوري

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن

مباراة الأهلي والزمالك

المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.