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رياضة

البقاء بالمنزل| بيبو الأصل.. رئيس الأهلي أول من بدأ التحدي.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 10:02 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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حسام الحارتي
"تحدي البقاء بالمنزل" بتلك الكلمات بدأ اللاعبون نشر التوعية من فيروس كورونا، الذي تفشى في كافة أنحاء العالم، خصوصا عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وقف النشاط الرياضي والاجتماعي في كافة الأندية المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس .


ومن ثم بدأ كافة اللاعبين مشاركة  الجماهير تحدي البقاء بالمنزل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة "، من خلال استخدام " المناديل في ممارسة الرياضة  كبديل للكرة".


ولكن قبل أن يتعجب الجميع من مهارات لاعبي كرة القدم ، خصوصا عقب التمكن من استخدام" المناديل "، بمهارة فنية عالية ، يجب أن يتذكر الجميع أن محمود الخطيب لاعب الأهلي السابق ورئيسه الحالي أول من قام بأداء تنطيط المناديل على قدمه بدلا من كرة القدم  في أحد التجمعات ".


وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفي جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 ،  وذلك عقب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في حالة من الذعر والخوف بكافة أنحاء العالم وليس داخل الدولة المصرية فقط .
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