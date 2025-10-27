وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة

بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أجابكيان شاهين، اليوم الإثنين، مع السيناتور المكسيكي جيراردو فيرنانديز نورونا، سبل تعزيز التعاون والتضامن بين البلدين في مختلف المجالات وعلى المستويين الشعبي والبرلماني.

جاء ذلك خلال استقبالها السيناتور المكسيكي، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور مدير الإدارة العامة للأمريكيتين والكاريبي سعاد صبح.

وأعربت شاهين- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- عن تقديرها العميق لمواقف المكسيك، حكومة وشعبا، الداعمة لفلسطين، شاكرة المكسيك على تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني ومساندتها في المحافل الدولية.

كما أطلعت السيناتور، نورونا، على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مسؤولياتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الوزيرة الفلسطينية على أهمية التزام المكسيك والمجتمع الدولي بوثيقة نيويورك، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، ومخرجات محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوات تشكل أداة لدعم الجهود الرامية لتحقيق العدالة والقانون الدولي.

ومن جهته، نقل السيناتور المكسيكي رسالة تضامن من الحكومة والشعب المكسيكي إلى الشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على وقوف المكسيك إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني.