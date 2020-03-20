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الصحة: لن يتم إجراء تحاليل كورونا إلا للحالات التى يظهر عليها أعراض

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:05 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لن يتم إجراء تحاليل كورونا إلا للحالات التى يظهر عليها أعراض.


وأضاف  خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هناك تقييما يوميا للفيروس بمصر، ومصر لم تصل للمرحلة الخطيرة.


وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن مصر اليوم أغلقت على نفسها للتركيز على المخالطين فى الداخل وهذا يمنع دخول فيروس كورونا.


 وأشار  إلى أن مصر كانت على أتم الاستعداد للتعامل مع الفيروس أنه تم تجهيز بعض المستشفيات لاستقبال أى حالة تصاب بـ كورونا.


وأوضح أن الإصابات بكورونا تأتى من أكثر من محافظة ولم يكن هناك محافظة يطلق عليها بؤرة للفيروس ويستدعى لغلق تلك المنطقة.


ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الوزارة تقوم بعمل تحاليل لجميع المصريين العائدين من الخارج وتحديد المواطنين العائدين من السعودية من رحلة عمرة.

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