لحظة تعقيم أتوبيسات النقل العام بموقف عبدالمنعم رياض .. فيديو









وذلك فى إطار الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة المواطنين، والتى من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات













و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 46

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28

اجمالي الوفيات:-7

اجمالي اعداد المصابين:- 256









بعد اتخاذ الإجراء الاحترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا قام العمال بتعقيم اتوبيسات النقل العام ب موقف عبد المنعم رياض .