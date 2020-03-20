بسبب كورونا.. محافظة القاهرة تحظر إقامة سوق الجمعة بالخليفة

قام حي الخليفة بحظر إقامة سوق الجمعة الأسبوعى بالحي وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة وإدارة شرطة المرافق.





جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا



