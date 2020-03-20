سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-3-2020 أمام الجنيه والعملات

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-3-2020 تباينًا في السوق الكويتي.
وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.
سعر الدينار الكويتي
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.21 دولار أمريكي.
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.46 جنيه مصري.
سجل سعر 1 يورو = 0.33 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.97 يورو.
سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.36 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,71 جنيه استرليني.
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.57 دولار كندي.
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.42 دولار أسترالي.
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0028 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 353.18 ين ياباني.
سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.08 ريال سعودي.
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 176.79جنيه سوداني.
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 12.14 ريال قطري.