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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-3-2020 أمام الجنيه والعملات

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:05 م
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم
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قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-3-2020  تباينًا في السوق الكويتي.

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.
سعر الدينار الكويتي  

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.21 دولار أمريكي.

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.46 جنيه مصري.

سجل سعر  1 يورو = 0.33 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.97 يورو.

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.36 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,71 جنيه استرليني.

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.57 دولار كندي.

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.42 دولار أسترالي. 

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0028 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 353.18 ين ياباني.

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.08 ريال سعودي.  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 176.79جنيه سوداني. 

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 12.14 ريال قطري.
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