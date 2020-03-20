جوتزه يستعد للرحيل عن بروسيا دورتموند مجانا

كشفت تقارير الصحف الألماني اليوم الجمعة،أن ماريو جوتزه سينهي ارتباطه بفريق بوروسيا دورتموند عقب انتهاء عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأضافت تقرير صحيفة بيلد الألمانية أن جوتزة أبلغ إدارة بروسيا رغبته في الرحيل الموسم المقبل ورفضه تجديد التعاقد مع الفريق لفترة جديدة .
ورفض جوتزة تجديد عقده مع دورتموند براتب أقل من 10 ملايين يورو وهي القيمة الحالية لراتبة .
وحسب تقرير الصحيفة فإن مستقبل جوتزة غير معروف حتى الآن حيث لم يتلق عرض من أي فريق سواء في البوندزليجا او الدوريات الاوروبية الاخرى .