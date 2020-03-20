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رياضة

جوتزه يستعد للرحيل عن بروسيا دورتموند مجانا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:48 ص
ماريو جوتزه
ماريو جوتزه
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عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف الألماني اليوم الجمعة،أن ماريو جوتزه سينهي ارتباطه بفريق بوروسيا دورتموند عقب انتهاء عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأضافت تقرير صحيفة بيلد الألمانية أن جوتزة أبلغ إدارة بروسيا رغبته في الرحيل الموسم المقبل ورفضه تجديد التعاقد مع الفريق لفترة جديدة .

ورفض جوتزة تجديد عقده مع دورتموند براتب أقل من 10 ملايين يورو وهي القيمة الحالية لراتبة .

وحسب تقرير الصحيفة  فإن مستقبل جوتزة غير معروف حتى الآن حيث لم يتلق عرض من أي فريق سواء في البوندزليجا او الدوريات الاوروبية الاخرى .
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