تحرك عاجل من محافظ السويس بشأن الهبوط الأرضي المفاجئ

انتقل اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس لشارع النيل بحى الأربعين لتفقد الهبوط الأرضي الذي حدث بالشارع، واستدعى مسئولي الصرف الصحي ومديرية الطرق والنقل والمرور وتم تأمين الشارع وبدأت الإصلاح الهبوط .
رافق السكرتير العام وجدي السيد مدير عام الطرق والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات وعزت حنبوشي مساعد رئيس حي الأربعين ومسئولي الشركة القابضة للصرف الصحي والمياه وإدارة المرور.
وطالب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بوضع برنامج زمنى عاجل لسرعة الإصلاح وتأمين المنطقة حرصا على الأرواح و المركبات .