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برلمان

6 رسائل حاسمة من البرلمان بشأن جهود المواجهة لفيروس كورونا.. تعرف عليها

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:30 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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محمود فايد

واصل مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، دوره الفعال، في إطار الخطة العامة للدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد تطبيقه العديد من الإجراءات الاحترازية على مستوى السلطة التشريعية، من خلال الأمانة العامة التي قدمت نموذج جيد في تطبيقها برئاسة المستشار محمود فوزى.


دعم جهود القيادة السياسية والحكومة


جاءت هذه المواصلة، صباح اليوم الجمعة، في إصداره بيان موجهة للشعب المصري، تضمن العديد من الرسائل الهامة والضرورية للمرور من هذه الأزمة، حيث كان على رأسها، الدعم الكامل للخطوات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية  في سبيل الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة ضخ مليارات الجنيهات حفاظًا على صحة وسلامة أبناء الوطن، وما تلا ذلك من تدابير احترازية حازمة ووقائية ومتعددة اتخذتها الحكومة أهمها تخفيض أعداد الموظفين وتحديد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي المحلات  والمولات التجارية.


شكر وتقدير للقوات المسلحة ورجالها


تضمنت رسائل البيان أيضا  الإشادة بالأداء الرائع والاستجابة الكريمة لقواتنا المسلحة الباسلة التي ما بخلت بجهد في اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية السريعة بأسلوب احترافي -كعادتها دائمًا- لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية و الحكومية والتي يرتادها عدد كبير من المواطنين وفي مقدمتها مجلس النواب، موجهًا الشكر والتقدير لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة الذي جعل كل فرد منهم الوطن أغلى من حياته.


خروج الضرورة القصوى والتعليمات الصحية


كما تضمن البيان رسائل حاسمة للشعب المصري بضرورة  البقاء في المنازل، وعدم التحرك أو الخروج منها إلا للضرورة والالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، و تطبيق تلك الإرشادات.


سلوك المواطنين يحدد التدابير الإضافية


رسائل البيان الموجهة للمواطنين تضمنت التأكيد أن درجة استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل تساهم في منع انتشار الفيروس والحد منه، وبالتالي تجنب اتخاذ أي تدابير إضافية قد يحتمل اتخاذها لمواجهة هذا المرض واحتوائه نتيجة لذلك. وبالتالي فإن سلوك المواطنين في الأيام المقبلة هو الذي سيحدد الاجابة على هذه التساؤلات.


السلع الغذائية


وتضمنت أيضا  اطمئنان المجلس  لتوافر السلع الغذائية وإتاحتها للجميع في كل الأوقات، مع وجود احتياطي استراتيجي كافي منها، وبالتالي لا توجد أي ضرورة  للشراء غير المبرر الذي يفوق الحاجة.


دروس الدول الأخرى والبعد عن الشائعات


الرسالة الأخيرة في البيان كانت أيضا  الإهابة بالمواطنين التحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من تجارب الدول الأخرى ففيها ما يكفي من الدروس المستفادة.


يشار إلى أن أمانة  مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، وفق توجيهات رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، كانت سباقة في تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، أتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، و أن  تمنح اجازات مدفوعة الاجر للسيدات الحوامل و الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن يقمن برعاية ذوي الإعاقة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020 .

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