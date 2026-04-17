بتروتريد تستعد لإطلاق تطبيق “Petro Smart” لتقديم خدمات سداد الفواتير وإبلاغ القراءات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، أهمية الجهود التي تبذلها الشركة لتمكين المواطنين من مستخدمي الغاز الطبيعي من الاستفادة من الخدمات الرقمية، خاصة في مجالات سداد فواتير الاستهلاك وإبلاغ قراءات العدادات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير حلول متعددة وميسرة.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في الشركة، موجهاً الشكر لما تحقق من تحسين في كفاءة إدارة منظومة التحصيل، ومؤكداً أن “بتروتريد” تؤدي دوراً محورياً في تحصيل مستحقات استهلاك الغاز في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.

وأضاف أن العاملين بكافة شركات قطاع البترول والثروة المعدنية يؤدون أدواراً متكاملة ومؤثرة ضمن منظومة توفير الطاقة لملايين المواطنين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد، موقف تحصيل فواتير استهلاك الغاز خلال عام 2025، موضحاً تحقيق نمو بنحو 16% في تحصيل مستحقات كبار المستهلكين من القطاعات الصناعية المختلفة ، مقارنة بعام 2024، فضلاً عن تسويات قطاع الكهرباء.

وفيما يخص القطاعين المنزلي والتجاري، أشار إلى أن عدد العملاء تجاوز 10 ملايين عميل، بزيادة نحو 300 ألف عميل عن العام السابق، من مستخدمي العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع، لافتاً إلى تحقيق نمو في معدلات التحصيل بلغ نحو 35% خلال نفس الفترة، نتيجة الإجراءات التشغيلية التي نفذتها الشركة.

وأوضح أن الشركة تعتزم إطلاق تطبيق “Petro Smart” على الهواتف المحمولة بنظامي Android وiOS خلال العام الجاري، لإتاحة خدمات سداد الفواتير، وإبلاغ القراءات، وشحن العدادات مسبقة الدفع بشكل رقمي ميسر.

كما أشار إلى تطوير الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ، والذي يتيح تسجيل القراءات وسداد الفواتير وغيرها.

وأضاف أنه تم تفعيل استخدام الهواتف المحمولة للسادة مسئولي التحصيل ضمن منظومة تسجيل القراءات والتحصيل من خلال نظام إلكتروني خاص، إلى جانب إدخال خدمة الرسائل النصية لإخطار العملاء بقيمة الفواتير المسددة، تمهيداً للاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية.

ولفت إلى أن الشركة تستعد لبدء تطبيق منظومة SAP خلال عام 2026، في إطار خطة التحول الرقمي ورفع كفاءة نظم العمل الداخلية.

وفي إطار دورها البيئي، أوضح أن “بتروتريد” نجحت في التوسع في أنشطة استلام وتداول الزيوت المستعملة ومعالجة المخلفات البحرية، بما يحقق التخلص الآمن من المخلفات البترولية، حيث ارتفعت المبيعات في هذا النشاط بنحو 25% مقارنة بالعام الماضي.

كما تستهدف الشركة من خلال تواجدها بجميع الموانئ البحرية، دعم توجه الدولة نحو التحول إلى موانئ خضراء بحلول 2030.

وأشار إلى جهود الشركة في مجال التسويق، بما يشمل الترويج لمنتجات الكيماويات والمنظفات والزيوت لصالح شركات القطاع، مثل التعاون للبترول وأكبا وكارجاس، فضلاً عن تدشين خط إنتاج جديد للمنظفات بشركة النيل للمنظفات التابعة لقطاع الأعمال العام.

حضر أعمال الجمعية قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات