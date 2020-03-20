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محافظات

للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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أحمد على

أكد الدكتور رضا نجم مدير مركز القلب بالمحلة اليوم  أنه كلف زملاءه من فريق العمل الطبي كافة العاملين على ضرورة استخدام جهاز تطبيق قياس الأشعة الحمراء عن بعد للتأكد من الاشتباه حالات الإصابة بالعدوي وباء "كورونا " لكافة المرافقين للمرضى أثناء فترة علاجهم داخل المركز العلاجي .

وجاء ذلك فى إطار خطة علمية ينفقد مسئولو مركز القلب لتوفير جميع وسائل الوقايه الحديثه للحفاظ على حياة وأرواح المواطنين المترددين أثناء تقديم الخدمات العلاجية للمرضى .

كما باشر أطباء المركز الطبي دورها فى رعاية المرضى وعلى رأسهم الدكتور محمد نجيب والدكتور محمد حمدي والدكتور علاء البهي  وفريق مكافحة العدوى مس هند الدسوقي مع فريق الخدمة الاجتماعية رتيبة ثابت بالمرور على المركز للاطمئنان على صحة المرضى والمرافقين والعاملين على مستوى أقسام وقطاعات المركز الطبي .

وأشرف "نجم" على أداء غرفة عمليات وتطهيرها لضمان خلوه من فيروسات العدوي فضلا عن إجراء الكشف والفحوصات الكاملة للحفاظ علي من يتوافدون على المركز من مرضي أو زائرين.

كما وجه "نجمة " تعليماته بتوفير جميع مستلزمات الوقاية من قفازات طبية ماسكات طبيعية لجميع أنواع المطهرات وجميع ما يحتاجه المركز من وقاية لمواجهة خطر الفيروس اللعين .

وأشار إلى قيام  فريق العمل بالكشف على المرافقين أثناء دخولهم المركز باستخدام ترمومتر قياس درجة حرارة الجسم بالأشعة تحت الحمراء تحت إشراف الأستاذ محمد عزت للتأكد أن من يدخل المركز لا يحمل فيروس كورونا .

وتابع فريق العمل داخل المركز بتطهير الغرف والمكاتب برش كل الغرف بالمطهرات لزيادة الأمان وإعطاء إرشادات للمرضى والمرافقين للحد من أخطار انتشار عدوى فيروس "كورونا " .

للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
للتأكد من اشتباه في حالات كورونا.. المحلة توجه باستخدام هذا الجهاز
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