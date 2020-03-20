أهالي مدينة نصر يشكون من أسلاك كهرباء مكشوفة

أرسل كريم علي، شكوى الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من تهالك أحد أعمدة الإنارة وظهور لوحة الاسلاك لتوصيل الإضاءه للوحات اخري بشارع أحمد تيسير بمدينة نصر .





وقال علي في شكواه: " نحن سكان شارع احمد تيسير بمدينة نصر نعاني من وجود كابل كهرباء يخرج من الأرض وتظهر منه اسلاك لتوصيل الاضاءه للوحه إعلانات بجوار كشك السجائر بشارع احمد تيسير بتقاطعه مع شارع عبد العظيم وزير بمنطقه كلية البنات بمدينة نصر وهو ما يمثل خطوره على المواطنين ".





وطالب كريم علي المسؤلين بسرعة حل المشكلة رأفة باهالي المنطقة.



