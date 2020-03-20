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بين الناس

أهالي مدينة نصر يشكون من أسلاك كهرباء مكشوفة

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:01 م
كبلات معراة
كبلات معراة
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احمد قطب
أرسل كريم علي، شكوى الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد  من تهالك أحد أعمدة الإنارة وظهور لوحة  الاسلاك لتوصيل الإضاءه للوحات اخري  بشارع أحمد تيسير بمدينة نصر  .

وقال علي في شكواه: " نحن سكان شارع احمد تيسير بمدينة نصر نعاني من وجود كابل كهرباء  يخرج من الأرض وتظهر منه اسلاك لتوصيل الاضاءه للوحه إعلانات  بجوار كشك السجائر  بشارع احمد تيسير بتقاطعه مع شارع عبد العظيم وزير بمنطقه كلية البنات بمدينة نصر وهو ما يمثل خطوره على المواطنين ".

وطالب كريم علي المسؤلين بسرعة حل المشكلة رأفة باهالي المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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