AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إماراتي يدفن والده بدون مشيعين ويتقبل التعازي "عن بعد"

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:04 م
إماراتي يشيع والده
إماراتي يشيع والده بدون مشيعين
Advertisements
محمود نوفل
شيع أبناء المواطن حمد علي شميل الكعبي، والدهم المتوفى ظهر اليوم في مدينة العين بمشاركة مشيعين من الأهل والأقارب فقط التزاما بإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والذي يهدف إلى منع التجمعات.

ونشر أحد أبناء المتوفى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ينعي فيه والده، لافتا إلى أنه التزاما بتوجيهات الدولة والقيادة الرشيدة بتجنب التجمعات تم تنفيذ الجنازة ودفن والده من قبل الأهل والأقارب دون غيرهم من عامة الناس.

وأوضح، أن الأسرة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الدولة التي تحرص على السلامة العامة، ولذلك ستكون التعزية عن طريق مواقع التوصل الاجتماعي أو الاتصال عبر الهاتف، دون خيمة عزاء أو أي تجمعات، حرصا على سلامة أفراد الأسرة وسلامة المجتمع.

ومن جهته قال مسؤول خدمة جنائز الإمارات، لـ "الإمارات اليوم" عبد الله المزروعي، إنه يشرف على تغسيل عدد من حالات الموتى ووفقا لتوجيهات الدولة فإنه يقوم بإبلاغ أسر المتوفين باقتصار الصلاة على الجنائز للأهل وأقارب داخل المقابر.

وأوضح، أنه يتم إبلاغهم بعدم إنشاء خيم للعزاء نتيجة توقفها من قبل الجهات المختصة تنفيذا لتوجيهات الدولة، على أن تتم التعزية عبر الهاتف أو من خلال الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأول في 2020 .. اكتشاف 16 مقبرة و20 تابوتا و10 آلاف تمثال.. ووزير الآثار: المنيا لا تزال منطقة بكر ولديها الكثير من الأسرار..صور

الغريقة تبوح بكنوزها.. التفاصيل الكاملة للكشف الأثري الجديد في تونا الجبل..صور

اختل توازنه أم انتحر.. أصدقاء وجيران قتيل مدينة نصر: كان جدع وصاحب صاحبه.. فيديو وصور

هل يلزم تنفيذ وصية الميت بالدفن في مكان معين.. اعرف رد الإفتاء

هل يتم تغسيل المتوفي بفيروس كورونا .. عالم أزهري يوضح

بسبب كورونا.. الفلاحين: إلغاء جميع الاجتماعات بالنقابة

ترشيحاتنا

بعد تعليق الطيران الدولي.. مصر للطيران تسير 8 رحلات جوية للمطارات الداخلية

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟

كنوبة قلبية أو أشد.. مصاب بفيروس كورونا يشرح الأعراض

مجانية ومالهاش باسوورد.. 11 معلومة عن منصة study الإلكترونية التي فتحتها التعليم لطلاب المدارس

أحمد السقا يتكفل بـ 70 أسرة.. ويتحدى عمرو دياب وشيرين وغادة عبدالرازق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟