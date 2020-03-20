إماراتي يدفن والده بدون مشيعين ويتقبل التعازي "عن بعد"

شيع أبناء المواطن حمد علي شميل الكعبي، والدهم المتوفى ظهر اليوم في مدينة العين بمشاركة مشيعين من الأهل والأقارب فقط التزاما بإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والذي يهدف إلى منع التجمعات.





ونشر أحد أبناء المتوفى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ينعي فيه والده، لافتا إلى أنه التزاما بتوجيهات الدولة والقيادة الرشيدة بتجنب التجمعات تم تنفيذ الجنازة ودفن والده من قبل الأهل والأقارب دون غيرهم من عامة الناس.





وأوضح، أن الأسرة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الدولة التي تحرص على السلامة العامة، ولذلك ستكون التعزية عن طريق مواقع التوصل الاجتماعي أو الاتصال عبر الهاتف، دون خيمة عزاء أو أي تجمعات، حرصا على سلامة أفراد الأسرة وسلامة المجتمع.





ومن جهته قال مسؤول خدمة جنائز الإمارات، لـ "الإمارات اليوم" عبد الله المزروعي، إنه يشرف على تغسيل عدد من حالات الموتى ووفقا لتوجيهات الدولة فإنه يقوم بإبلاغ أسر المتوفين باقتصار الصلاة على الجنائز للأهل وأقارب داخل المقابر.



