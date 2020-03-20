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أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. الإمارات تصدر قرارًا بشأن مواطني دول التعاون الخليجي

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:27 ص
الإمارات تصدر قرارًا
الإمارات تصدر قرارًا بشأن مواطني دول التعاون الخليجي
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شيماء مصطفى
أصدرت دولة الإمارات، قرارًا بتحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى البلاد والتي ستكون سارية المفعول إعتبارًا من غد السبت وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى إشعار آخر.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات، جاء ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول، بالإضافة إلى الالتزام بالحجرالمنزلي لمدة 14 يوما على من لديه منزل فى الدولة.

وأشارت إلى أن الشخص الذي ل ايملك منزلا فى الدولة فسيكون فى حجر صحي لمدة 14 يوما ايضا وفق ما تقرره السلطات المختصة.
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