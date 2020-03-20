إصابة رئيس الشركة.. تعليق إنتاج سجائر مارلبورو بسبب كورونا

قالت مجموعة Altria المصنعة لسجائرن رئيسها التنفيذي هوارد ويلارد أصيب بـ فيروس كورونا المستجد وأنه حاليا في إجازة مرضية مؤقتة، كما إنها ستعلق العمليات مؤقتا في منشأة تصنيع في "ريتشموند بفرجينيا" بعد أن ثبتت إصابة موظف ثان بـ فيروس كورونا "كوفيد 19".

ويعد "هوارد ويلارد" هو أول رئيس في الشركات الأمريكية المعروف علنا أنه يعاني من انتشار سريع للعدوى ، ويأخذ إجازة طبية مؤقتة، فيما سيتولى المدير المالي ويليام جيفورد جونيور منصبه في غيابه، وفقًا لمذكرة للموظفين تم الكشف عنها في تسجيل تنظيمي يوم الجمعة.





وقالت المذكرة "هوارد كان خارج المكتب لعدة أيام ، وقمنا بإخطار أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بهوارد وطلبنا منهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا".





ولم تستجب الشركة على الفور لطلب للحصول على تفاصيل إضافية حول كيف ومتى أصيب ويلارد ، 56 عامًا ، بالفيروس.