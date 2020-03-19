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أخبار العالم

تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الإمارات لمدة أسبوعين قابلة للتجديد

الخميس 19/مارس/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم وحتى أسبوعين قابلة للتجديد، بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/- من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية: اذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع البعثة الدبلوماسية للامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

اذا كان المقيم في اجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ .
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