من أوائل الجهات التي اتخذت خطوات سريعة للمواجهة.. كيف تحركت شركات الاتصالات للتصدي لكورونا؟

تعتبر مصر من أوائل الدول التى اتخذت خطوات إيجابية وسريعة لمواجهة فيروس كورونا .. ويعتبر قطاع الاتصالات بصفته من أهم القطاعات ذات الصلة بالتواصل مع العالم الخارجى من أوائل القطاعات التى اتخذت خطوات سريعة فى هذا الصدد بمصر.

وكانت وزارة الاتصالات من أوائل الوزارات التى عممت منشورات داخلية لكيفية الوقاية من الفيروس بتوجيه من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ..وغيرها من الاجراءات السريعة التى تم اتخاذها من قبل الوزارة فى هذا الشأن.

من جانبها قامت إدارة الأزمات بالشركة المصرية للاتصالات بوضع روشتة واضحة المعالم للحفاظ على موظفيها. من خلال منشور شمل عددًا من التعليمات تتضمن رفع درجات الاستعداد والطوارئ في جميع منشآت المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها، كنوع من الوقاية من فيروس كورونا، كما أوقفت الشركة العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية واستبدلتها بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والانصراف.

كما وجهت الشركة بتنظيف المكاتب والأسطح والأرضيات باستمرار باستخدام السوائل المعمقة وتهوية الأماكن المغلقة، خاصة المكاتب المكتظة بالعاملين وقاعات الاجتماعات والصالات، فضلًا عن مراعاة تجميع سلالات النفايات بشكل مستمر.

وأكدت الإجراءات ضرورة التنظيف المستمر لدورات المياه وتوافر السوائل المعقمة بها، وأكدت على الموظفين بتفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال أو العطس، وتغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس والفم والتخلص منها في سلة النفايات ثم غسل اليدين جيدًا، بالإضافة إلى تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين كالعناق، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية والبقاء في المنزل، وتجنب الاختلاط بالآخرين وطلب الرعاية الصحية فورًا بالاتصال.

من جهة أخرى لطالما كانت اتصالات تضع احتياجات عملائها في مقدمة أولوياتها. وفي إطار التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، كانت اتصالات مصر سباقة في طرحها للعديد من الخدمات والتطبيقات التي تطور من تجربة العملاء وتجعلهم يقومون بالعديد من الخدمات من على هواتفهم بدون الحاجة لزيارة الفروع أو التحدث إلى ممثلي خدمة العملاء.

وفي ظل أهمية تجنب مغادرة المنزل لغير الحاجة تماشيًا مع القرارات السباقة التي اتخذتها الدولة وأشادت بها القنوات والمواقع العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، أتت اتصالات مصر كداعمة لعملائها بتلك التطبيقات والخدمات التي تقدمها. فتطبيق مثل Etisalat Cash اتصالات كاش يمكنك من عمليات تحويل الأموال، صرف، إيداع، دفع فواتير (كهرباء – مياه – غاز – تليفون أرضي) والشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. وتطبيق ماي اتصالات My Etisalat الذي يمكن العملاء من الشحن ودفع الفواتير والحصول على المعلومات الخاصة بهم والعروض وغيرها، كما أنه يوفر خدمة العملاء الرقمية عبر الموقع الإلكتروني. كما يساهم أيضا تطبيق Etisalat Business والنظام الجديد B Digital في مساعدة أصحاب الشركات الصغيرة و الناشئة في متابعة أعمالهم من المنزل تماشيا مع سياسة الدولة في التقليل من التجمعات البشرية.

واتخذت أيضا اتصالات مصر مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة موظفيها وعملائها والمجتمع. فمنذ بدء انتشار الفيروس حول العالم، كانت اتصالات حريصة على ان تقدم لعملائها المعلومات والتوعية السليمة للوقاية من المرض، فكانت أول شركة محمول ترسل لقاعدة عملائها رسالة توعوية تحتوي على معلومات وإرشادات الوقاية بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.

ومع اتخاذ مصر والعديد من الدول الأخرى الاجراءات الضرورية للحد من انتشار المرض، كان لزامًا على الشركة العمل بوعي كبير لإنجاح جهود الدولة وللمحافظة على جودة الخدمة المقدمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية قامت الشركة بزيادة باقات ال ADSL وباقات منجز الهوائي المنزلي بنسبة 20% ومنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للعملاء عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الالكتروني. تقوم الشركة أيضًا باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحصر عملائها العالقين في الخارج وعمل كل ما يمكن من أجل مساعدتهم في البقاء على اتصال مع ذويهم.

كما تذيع الشركة مقاطع التوعية المرئية التي أرسلتها وزارة الصحة في جميع الفروع لنشر الوعي بين العملاء بالإضافة لتوفير المطهرات والتعقيم اليومي للفروع بما في ذلك الأسطح والأثاث والمصاعد والمقابض. كما أضافت الشركة شعار-جملة Stay Safe بمعنى أبقوا آمنين بجوار أسم شبكة اتصالات على جميع هواتف عملائها لتذكيرهم بأن سلامتهم هي الأهم وأن عليهم اتباع إرشادات السلامة للمحافظة على صحتهم.

وفي ظل هذه الظروف، كان لزاما على قيادات الشركة الاجتماع لاتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية داخل مباني الشركة والفروع والتي أكدت حرص الشركة على صحة وسلامة الجميع وقد جاءت كالتالي:

السماح للموظفين بالعمل من المنزل بالتنسيق مع المديرين لضمان استمرار العمل بالشكل المطلوب.

إعطاء الأولوية للأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة للعمل من المنزل.

مضاعفة سعة الانترنت المخصصة للموظفين لدعمهم في تقديم الخدمة المطلوبة من المنزل.

منع الموظفين من السفر الدولي للوقت الحالي والسماح بالسفر الداخلي للضرورة القصوى فقط.

التوعية الداخلية للموظفين بشكل مستمر بإجراءات السلامة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عن طريق جميع طرق التواصل المتوفرة.

التشديد على عدم التصافح بالأيدي بين الموظفين والحفاظ على المسافة الصحية اللازمة.

توفير المطهرات في جميع مباني الشركة.

عدم استقبال الزائرين داخل مباني الشركة.

تأجيل أي فعاليات تدريبية داخل أو خارج الشركة.

غلق صالة الألعاب الرياضية المتوفرة داخل الشركة.

مراقبة الحالة الصحية لمقدمي الأغذية والمشروبات داخل الشركة بالإضافة لمتابعة إجراءات النظافة والتعقيم.

تعد هذه بعض من الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحد من خطورة وانتشار الفيروس بالإضافة للتنبيه على الموظفين بالإبلاغ عند الشعور بأي عرض من أعراض البرد المعتاد حتى يتسنى للشركة التعامل مع الموقف وإرساله للجهة المختصة للاطمئنان على صحته وإبعاده هو وزملائه عن موقع العمل لفترة ال14 يوما التي تظهر بها أعراض الفيروس للتأكد من سلامتهم. وتتابع قيادات الشركة الاحداث يوميا للقيام بأي إجراءات احترازية جديدة تساهم في الحفاظ على صحة الجميع.

وقد أعربت الشركة عن شكرها لجميع موظفيها على العمل الرائع ومقدار الجهد الذي يبذله الجميع في أماكنهم للحفاظ على سير الأمور بشكل طبيعي رغم هذه الظروف الطارئة، وتؤكد الشركة أن مثل هذه الأوقات العصيبة تبرز أفضل ما يمكن أن تقدمه البشرية في الوقت الذي يقف فيه الناس سويًا في مواجهة هذه المصاعب والكوارث.

وتحت شعار "صحتك وسلامتك.. تهُمنا" أعلنت أورنچ مصر عن اتباعها معايير السلامة والصحة المهنية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وشركة أورنچ العالمية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا باتخاذ جميع التدابير الاحترازية داخل المقر الرئيسي للشركة، وأيضًا داخل فروعها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وفى خطوة سريعة من شركة اورنج لمواجهة أخطار كورونا ، قامت الشركة باظهر جملة stay safe بجانب اسم الشبكة على التليفونات المحمولة .

وبدأت شركة أورنج مؤخرًا باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعالة والخطوات الجادة للحد والوقاية من انتشار المرض، وذلك باتباع أقصى التدابير الصحية، حيث قامت بتركيب أجهزة تعقيم لليد في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة لها لكي يستخدمها الموظفون باستمرار لتقليل خطر الإصابة، وكذلك بالنسبة لجميع الموظفين العاملين في منافذ البيع حرصًا منها على سلامتهم وسلامة العملاء، كما تقوم الشركة بتعقيم جميع الأسطح والحمامات والمصاعد في جميع مقرات الشركة بصفة دورية، بالإضافة إلى توفير التهوية الكافية خلال أوقات العمل الرسمية.

كما أصدرت شركة "أورنچ" العالمية تعليمات لموظفيها في أورنچ بوقف رحلات العمل إلى الخارج وتقنين الرحلات الداخلية، وذلك حتى نهاية مارس الحالي كنوع من الإجراءات الاحترازية.

وطالبت الشركة جميع موظفيها باتباع الإرشادات الوقائية اللازمة في حياتهم اليومية، وذلك من خلال النشرة الداخلية التي تم إرسالها لهم، وتتضمن جميع خطوات السلامة الصحية للوقاية والحد من الإصابة وانتشار المرض.

من جانبها أعلنت فودافون مصر عن عدد من الإجراءات الاحترازية التى أتخذتها الشركة وشملت تعليمات خاصة لضمان إستمرارية العمل وخدمة أكثر من 44 مليون عميل، ومساعدتهم على مواكبة الأحداث الغير عادية التى تمر بها البلاد.







أتاحت فودافون مصر زيادة فى سعة الإنترنت المنزلى لكل العملاء بنسبة 20% وإتاحة الدخول على المواقع والمنصات التعليمية مجانا طبقا لمبادرة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا وقد بدأت الشركة تفعيل العديد من هذه الأجراءات أهمها تواجد أكثر من ألفين مهندس وفنى شبكات بصفة مستمرة لضمان سير العمل وجودة الشبكة والتغطية، بالإضافة إلى توفير القفازات والكمامات (أغطية الوجه) للموظفين. كما قامت الشركة بزيادة تعقيم المسطحات والأرضيات والحمامات والمصاعد فى كافة الفروع ومنافذ البيع وتوفير مطهرات اليد، وعملت أيضا على تنظيم عمليات دخول وخروج العملاء فى منافذ البيع بطريقة مختلفة وجعل وقت الإنتظار للعميل خارج الفرع لضمان مزيد من التباعد وعدم الزحام.

وأشار ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر قائلا أن فودافون تتابع بصفة دورية مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات والتنسيق لضمان إستمرارية العمل وتقديم الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على إجتياز الظروف التى تمر بها البلاد وتتطلب إستخدام مختلف لخدمات فودافون مصر والحلول التكنولوجية، وأضاف فرومان انه تم إطلاق حملة على منصات فودافون للتواصل الإجتماعى تحت شعار "خليك في البيت واحنا نقربلك البعيد" تحث فيها فودافون عملائها على إستخدام تطبيق فودافون وخدمات فودافون كاش لتحويل الأموال وكافة الخدمات التى تساعد العميل على تنفيذ طلباته دون الحاجة إلى زيارة الفروع

من جهة أخرى، أعلنت شركة "دل تكنولوجيز" أنها تشجع موظفيها على العمل من منازلهم، كما أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بتقييم عملية سفر موظفيها، حيث أضافت بعض الشروط في إطار الحرص على سلامتهم.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في عملها المعتاد، بالإضافة إلى اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة والملائمة في حال تطور وتصاعد الأحداث..وهو نفس الاجراء الذى اتبعته كثير من الشركات فى القطاع بعد دل .

من جهة أخرى، وفي إطار الجهود العالمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المعروف بـ "كوفيد 19"، أعلنت شركة "تويتر" عن تكثيف جهودها بكل أقسامها الداخلية والخارجية لبناء الشراكات وحماية المحادثات العامة ودعم الأشخاص على "تويتر" في العثور على معلومات موثوقة، وجمع أموال الإغاثة، والمساهمة بتقديم إعلانات مجانية لضمان حصول الناس على الرسالة الصحيحة من المصادر الصحيحة.

يأتي ذلك ضمن حرص "تويتر" على نشر ودعم المعلومات الموثوقة قدر الإمكان مع اعتماد مجموعة كبيرة وبارزة من المنظمات الصحية والحسابات الحكومية الرسمية والمتخصصين العاملين في القطاع الصحي وعلماء الأوبئة والأمراض على خدمات المنصة في ظل الظروف السائدة