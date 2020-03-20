إيطاليا تستعين بالجيش لتطبيق إجراءات العزل في لومبارديا

أعلنت الحكومة الإيطالية موافقتها على الاستعانة بالجيش لتطبيق العزل في منطقة لومبارديا.

جاء ذلك بعد مطالبة حاكم مقاطعة لومباردي الإيطالية الحكومة بتشديد إجراءات الحجر في المنطقة.

وكانت سلطات إقليم لومبارديا الإيطالي أعلنت أن البيانات الأخيرة لا تظهر أي حالة تباطؤ في تفشي فيروس كورونا، مناشدة الجميع بتنفيذ الحجر الصحي المنزلي.

وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت أمس الخميس، وفاة 427 شخصا في أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت إلى أن الوفيات الناجمة في فيروس كورونا ترفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405 حالات.





وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4480 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 41035 مصابا، شفي منهم 4440.





جدير بالذكر أن تقارير إحصائية في إيطاليا ذكرت أن نحو 1% من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.