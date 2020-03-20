نجم أتلتيكو مدريد يرد على هجوم كلوب بسبب طريقة اللعب





وكان كلوب هاجم طريقة لعب أتلتيكو مدريد الدفاعية، خلال مواجهة إياب دور الـ 16، والتي انتهت بفوز الاتليتي بنتيجة 3 - 2، وإقصاء الريدز من البطولة.





وقال تريبير في تصريحات لصحيفة " ميرور" البريطانية:" ذهبا بخطة محددة إلى أنفيلد ونجحنا بها".





وأضاف تريبير:" لا أعرف لما يهاجمنا البعض بسبب لعبنا بطريقة دفاعية أمام ليفربول، هل كانوا ينتظرون أن نهاجم ليفربول بمستواه الحالي بملعب أنفيلد".





وتابع:" إذا ذهبت إلى أنفيلد وواجهت هذا الفريق بطريقة هجومية، ستخسر بسداسية".

رد كيران تريبير نجم فريق أتلتيكو مدريد، على الهجوم الذي شنه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على فريقه، بسبب طريقة لعبه الدفاعية.